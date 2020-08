Kenneth Felts, el hombre que a los 90 años reveló que era gay

Un hombre de 90 años en Estados Unidos a su avanzada edad reveló que es homosexual. Esta es la historia de Kenneth Felts, que al escribir sus memorias, no podía dejar de contar su mayor secreto y por el que perdió al amor de su vida.

Felts aseguró que se dio cuenta de su sexualidad cuando tenía solo 12 años, luego de estar en una pijamada con un compañero de clase. Sin embargo, debido a la religión de su familia decidió guardarse el secreto, pues en ese tiempo creía que por decirlo se iba para el infierno. Así lo contó a CNN.

El hombre, que hizo parte de las tropas de EE.UU. en la guerra de Corea, en sus primeros años vivió como heterosexual. Sobre la década de los 50 se fue a vivir a California donde conoció al que denominó como el amor de su vida: Phillip Jones.

Con Jones vivió un tiempo en ese estado, pese a que la homosexualidad era considerada como un delito grave, razón por la que años después terminó la relación. Decisión que se arrepiente de haber tomado.

“Renuncié a mi trabajo, empaqué mis cosas y volví a casa (…) Phillip me escribió dos o tres cartas después de eso. En la última carta, dijo ‘Si no respondes a esta carta, no te molestaré más' (…) No respondí, tal como no había contestado a ninguna de sus cartas”, señaló Felts al medio estadounidense.

Tras finalizar su relación, Kenneth se casó con una mujer que conoció en la iglesia, pero se divorciaron en 1980 luego de tener una hija.

Según relató, tiempo después llamó a todos los Phillip J. que encontraba en las guías telefónicas, pero nunca lo localizó. “Moriré arrepintiéndome siempre de haber dejado a Phillip, pero espero que me haya perdonado”, afirmó.

Rebecca Mayes, hija de Felts, también habló con ese medio y dijo que siempre supo que su padre se arrepentía de algunas cosas en la vida, mas no sospechaba que fuera algo así.

“Estábamos hablando por teléfono y me dijo que había perdido al único amor verdadero de su vida (…) No me dijo hombre o mujer”, aseveró.

Poco después le llegó un correo con la noticia y que la tomaría con sorpresa, ya que él la reprochó cuando ella le dijo que era lesbiana. “Creo que sentía por mí lo mismo que él había sentido sobre lo difícil que podría ser la vida, todo desde no poder tener hijos hasta problemas sociales», relató Mayes.

Luego de contárselo a su hija, Felt reveló su homosexualidad en Facebook, donde recibió apoyo. Además, pidió ayuda para localizar a su único amor, pero se encontró con la noticia de que había fallecido en 2013.

Hoy en día, Kenneth es un hombre orgulloso de su sexualidad y, según su hija, más extrovertido y confiado que nunca. Inclusive, espera que su historia le sirva de ejemplo a las demás personas que tienen el mismo temor.