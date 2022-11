La Cámara Baja de Rusia prohíbe la propaganda LGBTQI

La Duma del Estado o Cámara Baja de Rusia adoptó hoy una ley que prohíbe la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales", la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine, e introduce multas de hasta 10 millones de rublos (165.200 dólares o 160.500 euros) por violar la legislación.



"Prohibida la promoción de relaciones sexuales no tradicionales. Será sancionada cualquier propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. También se ha introducido una prohibición a la promoción de la pedofilia y el cambio de sexo. Las multas ascenderán a hasta 10 millones de rublos", informó la Duma en un comunicado tras adoptar en tercera y última lectura la ley.

Aumento de la homofobia

La legislación supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía la prohibición de "propaganda LGBTQ+" entre menores a los adultos. La víspera la Duma adoptó la legislación en segunda lectura e introdujo además una serie de enmiendas al texto para ampliar su alcance a la pedofilia y la reasignación de género.

Lea también: Petro revela cuándo se retomarán diálogos entre Maduro y la oposición venezolana

El proyecto de ley ha sido duramente criticada por asociaciones LGBTQ+ y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que ya señaló tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso y que alcanzará un nivel completamente nuevo.



"El nuevo proyecto de ley de "propaganda gay" no solo priva descaradamente a las personas LGBTI de su derecho a la libertad de expresión y respalda su discriminación, sino que probablemente también dará lugar a un aumento de los ataques violentos y otros delitos motivados por el odio contra ellas", sostuvo la directora para Europa del Este y Asia Central de AI, Marie Struthers.

Le puede interesar: Tribunal Supremo niega convocatoria para referéndum independentista a Escocia

Multas por propaganda

Por otra parte, la ley introduce multas por la "propaganda" LGBTQ+ para los ciudadanos de hasta 100.000 rublos (1.650 dólares o 1.600 euros), que ascenderán al doble si se trata de funcionarios.



La misma "falta" incurrida por una persona jurídica acarreará una multa de un millón de rublos (16.650 dólares o 16.000 euros).



Estas sanciones se multiplicarán por dos en caso de propaganda LGTBQ+ entre menores.

Lea más: Tapabocas volverá a ser obligatorio en aeropuertos y vuelos de Brasil

Las mayores multas serán impuestas por "propaganda" de la pedofilia, que para los ciudadanos serán de hasta 400.000 rublos (6.600 dólares y 6.400 euros) y que se multiplican si los sancionados son funcionarios.



Para personas jurídicas la sanción económica asciende a hasta 10 millones de rublos (165.200 dólares).



En determinados casos las personas jurídicas podrán ser castigadas hasta con 90 días de suspensión de actividades.

Más información: Al menos un muerto y 14 heridos en dos ataques en Jerusalén

Los extranjeros y personas sin ciudadanía serán sancionados con el mismo monto que los rusos, con la particularidad de que en caso de agravantes, como es el uso de internet y medios de comunicación para hacer "propaganda" LGTBQ+, podrán ser expulsados del país.