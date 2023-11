La cantante Cassie acusó a Puff Diddy de abusarla durante más de 10 años

El pasado jueves 17 de noviembre se conoció que el rapero norteamericano Sean Combs 'Puff Diddy', de 54 años de edad, fue denunciado en un juzgado de la ciudad de Nueva York por la cantante 'Cassie' (que trabajó para su sello musical) por los delitos de violación y abuso sexual durante más de 10 años a partir de 2005.

Casandra Ventura, de 37 años de edad, cuyo nombre artístico es 'Cassie' también acusó al empresario musical de haberla explotado sexualmente y sometido a comportamientos violentos, según una amplia demanda civil interpuesta en un tribunal federal.

La artista puso la denuncia gracias a una ventana legal de un año para buscar justicia en delitos sexuales ocurridos en el pasado, habilitada por la ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, que expira dentro de una semana.

Puede leer: Juicio a Shakira en España contará con su expareja Antonio de la Rúa

Ventura también dio a conocer que cuando tenía 19 años y él 37 poco después de conocerse en 2005, ella firmó con el sello discográfico de 'Daddy' Bad Boy Records, y la relación profesional derivó en otra sexual en la que él se mostró controlador y abusivo.

Asimismo, acusa a Combs de haberla ingresado en un estilo de vida de consumo excesivo de alcohol y drogas, de forzarla a tener sexo con prostitutos y grabar los encuentros, recoge The New York Times.

También denunció que en 2018, Combs entró a la fuerza en el apartamento y la violó, suceso tras el que ella terminó la relación con él y dejó su sello musical al año siguiente.

También lea: Joven colombiano perdió una pierna al intentar abordar un tren en México

La demanda indica que la mujer (que en 2019 se casó con otro hombre y tiene dos hijos pequeños) no denunció los hechos cuando ocurrieron por miedo a represalias, y en una declaración remitida a los medios explica que ahora se siente "lista" para hacerlo, aprovechando la ventana legal en Nueva York.

"Entendí que esta era una oportunidad para alzar la voz sobre el trauma que he vivido y del que me tendré que recuperar el resto de mi vida", indicó la cantante.

Un abogado de Puff Diddy, Ben Brafman, dijo a The New York Times que su cliente niega con vehemencia las acusaciones y que Ventura intenta extorsionarlo, ya que supuestamente lo ha amenazado con escribir un libro sobre su relación si no le paga 30 millones de dólares.

Le puede interesar: Madre clama por el rescate de sus hijos en la frontera entre México y EE.UU.

Por su parte, un abogado de Ventura sostuvo que ambas partes hablaron antes de la demanda y que Combs le ofreció un pago "de ocho cifras" por su silencio, que ella rechazó.