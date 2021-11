Un usuario de Facebook compartió la imagen que refleja la cruda realidad, ya que existen niños que darían cualquier cosa para tener un televisor en su casa y ver sus series animadas favoritas.

“No todos nacieron con las mismas oportunidades. Cuenta tus bendiciones”, fue el texto que acompañó a la impactante imagen.

El menor no ha sido identificado pero la fotografía fue tomada en Chiapas (México), en esta se puede ver al niño viendo dibujos animados ocultándose tras una pared a las afueras de una tienda. Frente a esto se puede determinar que no tiene un televisor en su casa pero tristemente hay personas que no tienen acceso a esta clase de electrodomesticos.

Con el devastador escenario varios usuarios recordaron su infancia con esta fotografía y mostraron interés en ayudarlo.

“Yo fui uno de esos niños que iba a mirar a otros sitios porque nosotros no teníamos tele, pero Dios es grande, nunca nos abandona y si alguien puede dar más información del niño yo le quiero comprar algo para él que se lo merece. Es un rey”, comentó un usuario en la publicación.

Mientras tanto otros reflexionaron para apreciar las cosas de cada día, sobre todo los pequeños detalles.

“Creo que lo que trata de decir es que seamos agradecidos con lo que tenemos, ya que hay otros que no y en lo poco que uno tenga tratar de ayudar a las personas”, aseguró otro internauta.

Muchos usuarios se identificaron con su situación y aseguraron que su infancia fue igual como la que se puede apreciar en la fotografía, pero es probable que a este pequeño en algún momento le cambie la vida y no se rinda para que tenga la oportunidad de mejorar su futuro.