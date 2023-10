La desgarradora despedida de los familiares de Ivonne Rubio en Israel

En medio de la guerra que se está librando en Israel tras el ataque terrorista perpetrado por Hamás el pasado sábado 7 de octubre, se perdió la vida de Ivonne Rubio y su pareja Antonio Macías, que se encontraban desaparecidos y que tras varios días fueron hallados muertos.

En las últimas horas, los familiares y amigos de la joven en Israel le dieron el último adiós a la joven que salió el sábado de su casa para encontrarse con la cruda realidad de la guerra.

Lea además: ¿Quién era Ivonne Rubio, la colombiana que murió en la guerra de Israel?

La colombiana se encontraba en un festival de música electrónica, que fue uno de los objetivos del ataque terrorista que ejecutó el grupo islámico Hamás cerca de la frontera con Gaza.

En ese fatal ataque, que desató nuevamente la guerra entre Israel y Hamás, también falleció la pareja de Ivonne, el colombiano Antonio Macías, quien se encontraba desaparecido hasta este viernes 13 de octubre, cuando las autoridades israelíes confirmaron el hallazgo de su cuerpo.

En medio del sepelio de la joven, su padre Julio Rubio expresó el dolor y la impotencia que siente por la muerte de Ivonne, quien fue uno de los tantos civiles que cobró el atentado del grupo terrorista.

“Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa”, decía entre lágrimas y desconsuelo el padre de Ivonne.

De interés: ¿Qué dice la Biblia sobre el conflicto de Israel y por qué se habla del final de los tiempos?

Ivonne Rubio, la colombiana que murió en Israel

Ivonne Patricia Rubio Vargas nació en Colombia en 1996. La joven, de 26 años, vivía hace varios años en Tel Aviv, junto a su esposo, Antonio Macias Montano, y sus dos hijos. Al parecer, la familia de Ivonne también vivía en el distrito Tel Aviv junto a su mamá y hermano.