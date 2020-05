La dramática historia de Marie, una niña abusada por una monja

La mujer detalla que apenas llegó la arrastraron hasta un baño donde un grupo de niñas de 12 y 13 años la desnudaron, y a empujones la bañaron. Luego una monja procedió a cortarle por completo su cabello.

La niña debía dormir en un pequeño colchón dentro de una húmeda habitación, y todos los días la despertaban a las 6 de la mañana para que fregara los suelos del convento. “Estaba tan agotada a la hora del desayuno que sentí que mi cuerpo colapsaría en cualquier momento'', relató.

Luego de no saber nada de su hermano por varias semanas, Marie lo vio y sin dudarlo corrió hasta donde él se encontraba, y con emoción le dio un beso; pero su gesto de alegría por ver a Freddie le costó caro. Una monja que presenció el momento, la hermana Isobel, la sujetó con fuerza y la llevó hasta una habitación donde cinco adolescentes la golpearon sin compasión, y además abusaron de ella sexualmente.

“Me agaché en la cama, boca abajo, pero las chicas me dieron la vuelta y me sujetaron los brazos a los costados. Grité cuando me golpearon el pecho y las piernas. Pero, para mi horror, una de las niñas levantó mi falda y comenzó a frotar un perchero contra mi ropa interior. Comencé a vomitar y casi me ahogaba ya que no podía levantar la cabeza”, escribió la mujer.

A partir de ese día, Marie fue abusada sexualmente la mayoría de las noches por las chicas mayores en su dormitorio. “Ellas también me obligaban a tocarlas. Me sentía asquerosa”.

Hasta la hermana Isobel abusó de ella a solas. “'Un día ella levantó mi falda y apartó mi ropa interior para frotar el mismo perchero en mis partes íntimas”.

Luego de tres años de abusos y tortura, la angustiada niña recibió la grandiosa noticia de que el convento sería cerrado.