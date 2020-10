La extraña desaparición de Fungie, el delfín más querido en Irlanda

Hay gran preocupación y consternación entre los habitantes de Irlanda luego de que se perdiera el rastro de Fungie, un delfín adulto que hace 37 años fue adoptado en las aguas de Kerry, una ciudad del suroeste de Irlanda, y que desde entonces hacía parte de los atractivos de esta zona.

Pues, pese a que Fungie acostumbraba a llegar a la costa rocosa para ser apreciado por turistas y por los propios residentes de la ciudad que lo consideran insignia del lugar, hace dos semanas no ha vuelto a ser avistado.

Debido a la preocupación y tristeza que ha generado la desaparición del delfín macho, se han realizado varios recorridos en barco, casi a diario, para ubicar al mamífero; sin embargo, hasta ahora, no se ha logrado pista sobre el animal.

A esta búsqueda se han unido ciudadanos y turistas quienes pasan varias horas en la estrecha desembocadura de la bahía buscando alguna señal de Fungie. A través de binoculares las personas observan las aguas, con la esperanza de ver de nuevo al delfín que solía pasar la mayor parte del tiempo en este lugar.

Kevin Flannery, es un biólogo marino que se ha encargado de ayudar a liderar las búsquedas tras la angustia de no saber del delfín que lo inspiró a construir el acuario natural que despertó el fenómeno por Fungie.

Flannery ha indicado a medios internacionales que este animal marino ya había desaparecido en anteriores oportunidades, pero siempre se trató de una ausencia de solo horas y lo máximo que duraba sin verse era uno o dos días; por esta razón ha aumentado la preocupación e incertidumbre de saber qué pasó con el animal.

Los días pasan y las búsquedas continúan, aunque cada día disminuye la esperanza de hallarlo.

Una de las teorías que tiene el presidente de Dingle Dolphin Boat Tours, Jimmy Flannery, es que el animal marino habría decidido partir de esta zona al no percibir el movimiento del agua y la gente al que estaba acostumbrado, ya que por la pandemia de coronavirus se prohibió el turismo y que los barcos zarparan en este lugar.

Por su parte, el director ejecutivo del Irish Whale and Dolphin Group, Simon Berrow, da una teoría mucho más desalentadora y triste al explicar que “la esperanza de vida de los delfines es de entre 30 y 40 años”, por lo que supone que Fungie se habría apartado del lugar para morir.

Esta lamentable desaparición no solo genera un golpe emocional en la comunidad y los turistas, sino además una afectación a la economía de la zona que se beneficiaba de la presencia del delfín más amigable.

Still no sign of Fungie. Search has been stood down for the night. Dingle boatmen are very worried now. The dolphin has never been missing for this length of time (4 days). 6 boats searched 10 mile stretch of coast today. Saw a dolphin pod feeding but Fungie not amongst them. pic.twitter.com/U1Ufdv0W5z