La familia de Daniel Sancho afirma que el español no mató a Edwin Arrieta de forma intencionada

La familia del español Daniel Sancho afirmó este viernes que nunca confesó haber matado de forma intencionada al cirujano colombiano Edwin Arrieta, como se le acusa, y denunció que "la actuación de la Policía tailandesa ha estado llena de irregularidades" y "le engañaron hasta que confesó" el crimen.



Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, sigue en prisión provisional por la muerte del cirujano colombiano el 2 de agosto de 2023 en la turística isla de Phangan (sur de Tailandia), y se enfrenta a una posible pena de muerte en el juicio que se celebrará a partir del 9 de abril.



La Fiscalía tailandesa le acusa de tres delitos, asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena -en referencia al pasaporte de Arrieta-, de los que Sancho solo se ha declarado ante el juez culpable del segundo. Previamente reconoció ante la Policía que mató a Arrieta y colaboró en la reconstrucción de los hechos.

Los letrados en España de Daniel Sancho y de su padre aseguraron hoy en una rueda de prensa que la actuación de la Policía de Tailandia ha estado "llena de irregularidades", pero confían en la Justicia tailandesa, que es "garantista con los derechos humanos", y en un juicio "con todas las garantías", en palabras del letrado Marcos García Montes.



Este abogado dijo que la máxima condena de cárcel por los hechos investigados sería de entre 8 y 10 años y Daniel Sancho podría ser trasladado a España en tres o cuatro años, ya que golpeó a Arrieta en una pelea, para defenderse de una agresión sexual, y no confesó nunca un crimen intencionado, aunque sí se deshizo del cuerpo.



"La Policía engañó a Daniel Sancho hasta que confesó", sostuvo la letrada Carmen Balfagón, quien incidió en que los agentes "engañaron a Daniel con una orden de deportación que no existía", prometiéndole que estaría en España en dos días, y tradujeron mal su declaración.



"Daniel declara que hay una pelea y un intento de agresión sexual, él se defendió, resultó fallecida la victima", explicó esta letrada, y aseguró que eso "no es lo que transcribe la Policía", sino que traducen que lo hizo intencionadamente y que de hecho compró herramientas para perpetrar el crimen, lo que negó tajantemente.

En la misma línea, García Montes afirmó que "ha habido actuaciones policiales al margen del juez y del fiscal". "Si se le engaña desde el inicio, lo de después no tiene ningún valor", sostuvo el letrado, y aseguró que Daniel firmó documentos en tailandés.



Afirmó también que están muy contentos con el abogado tailandés que defiende ahora a Daniel Sancho, que está en prisión provisional desde el 7 de agosto en Tailandia.



Este caso está teniendo una amplia repercusión mediática, al pertenecer el acusado a una conocida familia de actores, profesión de su padre y también de su abuelo, el fallecido Sancho Gracia.