La historia de Hernán, una de las 24 víctimas mortales de un lote de cocaína envenenada

El hombre de 45 años vivía solo, no tuvo hijos y no consolidó ningún vínculo amoroso.

“Se quedó sin papá a los cinco meses, con una familia súper protectora. Mi mamá se quedó criando a este bebé como pudo. Él tuvo un vacío muy grande que no pudo llenar y en su adolescencia cayó en las drogas”, le contó Nora, la hermana de Hernán a Infobae.

De joven fue muy consentido por ser el último hijo menor y no se le pedía ayuda, solo se le daba lo que quisiera. No terminó la secundaria porque no quería.

Se desempeñó en varios trabajos como, hasta que finalmente se quedó con ser conductor de camión de una empresa de alimentos.

Nadie supo en qué momento entró al mundo de las drogas. Su consumo era esporádico y anónimo, pero ya toda la familia tenía conocimiento de ello.

En enero de 2022, el jefe de Hernán le autorizó unas vacaciones con su familia.“Fue un verano extraordinario. Nos amaba en su silencio. Nunca tuvimos una pelea. Nunca fumó dentro de mi casa, respetaba las normas de convivencia. Se levantaba a las seis de la mañana. Cocinaba día y noche. La pasamos muy bien. Nos contaba que su sueño siempre había sido tener su camión propio”, contó Nora a Infobae.

El primero de febrero, Argentina jugó contra Colombia y le ganó 1 a 0, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Hernán fue a ver el partido a la casa de su ahijado, pero antes de la medianoche, ya estaba de regreso a su casa, pero no se fue a dormir.

El sujeto se fue donde un amigo del barrio para ir a comprar cocaína. Luego de consumarla, Hernán quedó ido y fue llevado a urgencia en el Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino.

El hombre fue internado en una unidad de cuidados intensivos por una sobredosis en una noche que terminó siendo caótica. El panorama mostraba ambulancias que iban y venían, médicos corriendo, policías preguntando y gente llorando.

Horas después, los galenos confirmaron la muerte de Hernán Castro, una de las primeras 24 víctimas por intoxicación, al consumir cocaína adulterada ese fatídico 2 de febrero.

La droga mató a 24 personas ese día, en los análisis encontraron que tenía un medicamento veterinario, usado para anestesiar animales.