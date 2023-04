La historia de la abuelita de 70 años que había muerto y su cuerpo fue encontrado dos años después

Un aterrador caso se dio a conocer hace algunos días, en el que unos trabajadores que estaban talando árboles, dadas las fuertes lluvias, encontraron el cuerpo momificado de una anciana que llevaba dos años muerta.

Por el clima, las bases de muchos árboles se debilitaron y se convirtieron en un problema para la comunidad, por esto, el Gobierno decidió enviar un equipo especializado para talarlos, pero se llevaron una macabra sorpresa al llegar a la casa de la abuelita llamada Marinella Beretta y encontrarla muerta.

Todo ocurrió en la localidad de Como, al norte de Italia, donde el equipo especializado traía una orden del fiscal, con la cual podrían entrar a la casa de la señora de 70 años, pues desde hace dos años estaba abandonada y se pensaba que había vendido su casa.

Cuando intentaron entrar en el patio trasero de Beretta, el equipo pasó por el interior de la casa después de forzar la cerradura, pero en su interior encontraron el cuerpo de la anciana totalmente momificado.

Según relatan los vecinos, la última vez que vieron a la mujer con vida fue en septiembre del año 2019, por esto la comunidad creía que se había mudado, pues pensaban que por el encierro del Covid-19 se había ido a donde otros familiares.

"Es una historia dolorosa que merece una gran consideración y reflexión. Me dejó mucha amargura. Miramos los papeles para ver si la mujer era conocida en el Ayuntamiento y si habíamos cometido una negligencia imperdonable. Este no es el caso, aunque esto no me exime de lo que pasó", dijo Alessandro Rapinese, alcalde de Como.

Según la investigación, se dice que la abuelita habría fallecido por causas naturales, ya que estaba recostada sobre una silla y en la casa todo se encontraba en perfecto estado y no había signos de violencia.

Aunque el caso ocurrió el 9 de febrero del año 2022, en los últimos días se hizo viral por la macabra escena que se encontró en Italia.