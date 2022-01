La historia de un hombre que fue picado dos veces por arañas venenosas en su pene

Imaginar ser picado por una araña se ha convertido en el sueño de cualquier amante de la saga 'Spider-Man' y más ahora cuando la película se ha convertido en una de las más vistas en los últimos meses.

No obstante, Jordan, un joven albañil australiano no pensó lo mismo al ser picado por arañas en sus genitales dos veces en menos de un año. El hecho, que ocurrió en 2016, hizo que lo tildaran como el 'hombre más desafortunado de Australia'.

Y es que el hombre aseguró ser mordido "casi en el mismo lugar" por segunda vez, a tan solo cinco meses del primer suceso, escribe la BBC News.

Ir al baño, toda una odisea arácnida

Mientras trabajaba, Jordan deicidio ir a uno de los baños portátiles que estaban disponibles, mientras se encontraba haciendo sus necesidades sintió un gran dolor en el pene y vio como unas paticas se desaparecían en el borde del escusado.

“Estaba sentado en el inodoro haciendo mis cosas y sentí la punzada que había sentido la primera vez [...] Miré hacia abajo y vi unas patitas que salían del borde del inodoro”, comentó.

Con un dolor tremendo, Jordan fue trasladado de urgencia al Hospital ST. George, donde confirmaron que la primera picadura fue propinada por la araña de lomo rojo, una especie que tiene un veneno considerado peligroso.

Tras el primer impase y haberse mejorado, el hombre mantuvo cierta distancia de los baños portátiles, pero cinco meses después y tras ver que habían aseado el lugar, tuvo que volver a entrar y sin pensarlo, otra araña venenosa volvió a picarle el miembro.

Acto seguido, un dolor insoportable volvió al hombre quien, entre risas de sus compañeros, fue trasladado nuevamente al hospital de Blacktown.

Este peculiar suceso generó gran impacto entre la comunidad australiana, tato así que cuenta con una canción country titulada 'The Redback on the Toilet Seat'.