El pasado 19 de octubre, todo Perú quedó conmocionado por la aterradora historia de Gabriela Sevilla, una mujer de 30 años de edad que estando en estado de embarazo, visitó una clínica para un checkeo médico y a su regreso a casa misteriosamente desapareció.

Posteriormente pasados dos días, la mujer fue hallada por varios familiares y trasladada al Hospital Militar, en el que narró que había sido golpeada y amenazada, y lo más extraño del caso, es que le habrían sacado a su bebé del vientre.

Días después, se conoció que todo había sido un engaño por parte de la mujer que pretendría amarrar a su pareja con el falso embarazo.

¿Cómo se dio cuenta su pareja del engaño?

Ramiro Gálvez Ramírez, ahora expareja de Gabriela Sevilla, habría sospechado que la supuesta niña que esperaba la mujer de 30 años era de otro padre.

Esa información salió a la luz después de que el ginecólogo de la mujer, Aristóteles Lojas, le confirmara a Gálvez que los documentos habían sido adulterados y le aconsejara realizarse una prueba de ADN.

El médico fue visitado por la expareja de Sevilla, luego de que a este le pareciera extraño que, siendo mediados de octubre, su bebé no hubiera nacido cuando el nacimiento estaba programado para el mes de agosto.

"Doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja, Gabriela Sevilla. Terminé con ella el 9 de diciembre de 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’”, indicó Gálvez.

Posteriormente, Lojas le señaló que, en efecto, si había atendido a Sevilla, pero en el 2019 y por otro tema alejado al de un embarazo; sin embargo, no quiso dar más información debido a la confidencialidad.

No obstante, tuvo que dar explicaciones luego de que Ramiro le mostrara documentación con su firma.

“Era un papel membretado como los que yo utilizo. Había falsificado mi sello y donde debía estar mi código del Colegio Médico había otro número”, contó el ginecólogo.

Por el momento, se sabe que la joven no acudió ante las autoridades a rendir su declaración sobre el hecho y aún continúa exigiendo que se realicen nuevos exámenes para confirmar que sí estuvo embarazada.

Adicionalmente, la Policía Nacional de Perú confirmó que Gabriela Sevilla no cuenta con un registro de atención por embarazo en la Clínica Internacional.