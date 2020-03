La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, tiene coronavirus

La ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo al nuevo coronavirus, según informó este jueves el gobierno español, indicando que todos los miembros del Ejecutivo se someterán a pruebas diagnósticas.

Montero "se encuentra en buen estado" de salud, al igual que su pareja, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien está "en cuarentena", señaló el comunicado del gobierno.

"Siguiendo con los protocolos establecidos, esta mañana se realizarán pruebas diagnósticas a todos los miembros del Ejecutivo. Los resultados se conocerán a lo largo de la tarde y serán comunicados oficialmente", indicó el texto.

La Ministra Montero se pronunció a través de redes sociales y confirmó que ayer notó síntomas. "Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien".

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien. — Irene Montero (@IreneMontero) March 12, 2020

Un consejo de ministros extraordinario que tendrá lugar este jueves para aprobar un plan de medidas económicas para apoyar a sectores golpeados por la pandemia del coronavirus, como el turismo y las pequeñas y medianas empresas, se realizará siguiendo "los protocolos preventivos" dictados por las autoridades sanitarias.

"Asistirán los miembros del Ejecutivo cuya presencia sea necesaria para la aprobación del Plan de Choque" frente al coronavirus, acotó.

Y las próximas reuniones previstas en la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, "se realizarán de manera telemática". De hecho, en la rueda de prensa que dará el líder socialista después del consejo de ministros "las preguntas de los periodistas serán telemáticas", agregó el texto.

El número de personas infectadas por COVID-19 en España han superado la barrera de 2.000, lo que incluye 48 muertes, según el ministerio de Sanidad, convirtiéndose en el segundo foco más grave de Europa después de Italia. Madrid es la región más afectada con la mitad de los casos constatados y 31 decesos.

Las autoridades lanzaron rápidamente una serie de medidas para contener la epidemia como el cierre de escuelas durante dos semanas en la capital, la desinfección diaria de los vehículos del transporte público, metro y autobuses, y la prohibición de vuelos procedentes de Italia.

El ministerio de Cultura informó que todos los museos de Madrid, incluido El Prado, que exhibe obras maestras de Francisco de Goya y Diego Velázquez, en particular, así como el Reina Sofía, donde se expone la obra maestra antibélica "Guernica", de Pablo Picasso, cerrarán a partir de este jueves hasta nueva orden.

No obstante, el coordinador de emergencias del ministerio de Sanidad, Fernando Simón, indicó que el impacto de estas medidas sólo se conocerá "dentro de nueve o diez días".

Además, afirmó que tomaría "entre uno y dos meses" acabar con la epidemia y que, en el peor de los casos, podría durar hasta "cuatro meses".