La OMS eleva amenaza internacional del coronavirus a "muy elevada"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que aumentó a "muy elevada" la amenaza del coronavirus, que ha contaminado a unas 79.000 personas en China y a más de 4.350 en el resto del mundo.

"Ahora hemos aumentado nuestra evaluación de riesgo de propagación y de riesgo de impacto del COVID-19 a un nivel muy elevado en todo el mundo", anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

🚨 "Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of #COVID19 to very high at a global level"-@DrTedros #coronavirus