La OMS pide "poner en cuarentena" los intentos de politizar el coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió hoy "poner en cuarentena" cualquier intento de politización de la pandemia del coronavirus porque este desafío sanitario solo podrá superarse si los países muestran unidad interna y solidaridad internacional.



Así contestó Tedros en una rueda de prensa virtual cuando se le pidió que comentara las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha afirmado que la OMS está supuestamente "sesgada" en favor de China, por lo que ha amenazado con recortar los fondos que le destina su Administración.

Lea aquí: Trump amenaza con suspender contribución de Estados Unidos a la OMS



Coincidentemente este jueves se cumplirán 100 días desde que, el 1 de enero pasado, la OMS recibiera la primera notificación de China sobre la aparición de una enfermedad desconocida que provocaba neumonía y activara de inmediato un grupo especializado para coordinar la respuesta desde su sede en Ginebra, a nivel regional y nacional.

Cinco días después, todos los países miembros de la OMS fueron informados del brote y se publicó la información que se tenía hasta ese momento en el sitio web de la organización, lo que sería el inicio de una epidemia que se convertiría semanas después en pandemia.



"La OMS está haciendo todo lo que está en sus manos desde el inicio y lo seguiremos haciendo, día y noche, no queremos perder tiempo. Por ahora hay que centrarse en combatir este virus", comentó.



Tedros sostuvo que para vencer el virus se necesita "unidad" en los países, por encima de diferencias políticas.



"Yo he sido político, sé lo difícil que puede ser, pero hay que hacerlo porque todos los partidos políticos deben tener la prioridad de salvar la vida de su gente, así que por favor que no se politice este virus", recalcó el jefe de la OMS, microbiólogo que fue ministro de Sanidad y Exteriores de Etiopía.



En resumen, agregó, "hay que poner en cuarentena la politización de la COVID-19 y trabajar por encima de divisiones políticas, religiosas o de cualquier otro tipo si los gobiernos quieren evitar ver más bolsas de cadáveres".



Sin referirse en ningún momento al presidente estadounidense, Tedros dijo que los líderes tienen "muchas otras maneras de probar su valor" y que utilizar el coronavirus para ello es como "jugar con fuego".



Para ganarle al coronavirus, Tedros enfatizó también la importancia de la solidaridad internacional, y sostuvo que si en plena Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética pudieron ponerse de acuerdo para erradicar la viruela (causante de 15 millones de infecciones y 2 millones de muertes al año en los años 60), no hay razón para que Estados Unidos y China no puedan unirse "contra el enemigo común".

Le puede interesar: Director de la OMS revela que ha sufrido ataques y amenazas de muerte



Desde principios de año, más de 1.350.000 personas han contraído el coronavirus y casi 80.000 personas han muerto en el mundo, mientras la pandemia se centra actualmente en Estados Unidos, que hoy ya registra cerca de 400.000 casos.

Tedros subrayó que en estas circunstancias los supuestos errores de otros no ayuda y prometió que, siguiendo con los procedimientos de la OMS, todas sus acciones y decisiones serán evaluadas independientemente una vez superada la emergencia sanitaria.



"Si no creemos en la unidad, si no estamos unidos, preparémonos a que lo peor todavía esté por ocurrir", sentenció.



El director general dijo que si la solidaridad y la unidad prevalecen, los recursos para que la OMS siga trabajando para frenar la pandemia "no serán un problema", tras lo cual no olvidó agradecer la "generosidad" que Estados Unidos ha mostrado hasta el momento a través de su financiación a la organización.