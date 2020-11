"La peor reacción sería caer aún más en una fiebre consumista": papa Francisco

"No se olviden que de una crisis no se sale igual: salimos mejor o peor. Alimentemos lo bueno, aprovechemos la oportunidad y pongámonos todos al servicio del bien común. Ojalá que al final ya no estén 'los otros', sino que aprendamos a desarrollar un estilo de vida capaz de decir 'nosotros'", añadió.

El papa dijo que es necesario desarrollar "otra narración económica" y "asumir responsablemente que el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista y golpea principalmente a nuestra hermana tierra, tan gravemente maltratada y expoliada, y a los más pobres y excluidos".