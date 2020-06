¿La recuerda? Malala Yousafzai ahora celebra su licenciatura en la Universidad de Oxford

La Premio Nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafzai, expresó hoy su "alegría y gratitud" tras obtener la licenciatura en Filosofía, Política y Economía (PPE) por la Universidad de Oxford (R.Unido).



La joven activista paquistaní, de 22 años, compartió este viernes en su cuenta de Twitter dos divertidas fotografías en las que se le ve cubierta de confeti y crema de un pastel para celebrar la conclusión de ese ciclo formativo en la prestigiosa universidad británica.

"No sé que viene después. De momento, será Netflix, lectura y dormir", escribió Yousafzai, tiroteada en 2012 por los talibanes en su país natal de Pakistán por hacer campaña a favor de la educación de las mujeres.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf