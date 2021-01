Un impactante video le ha dado la vuelta al mundo mostrando la valentía que logra sacar una persona con tal de salvarle la vida a un animal.

Este fue el caso de Darcy Pell, un hombre en Inglaterra que ha sido catalogado como héroe al ingresar a un lago congelado para salvar a un perro que luchaba por no morir entre las aguas heladas.

Lea aquí: Crece en Perú el rechazo a las vacunas contra la covid-19

Aunque el perro no era de su propiedad, el hombre no dudó en hacer todo lo posible por ayudarlo, pues mientras realizaba una rutina de ejercicios trotando cerca al lago, se percató del animal que luchaba desesperadamente por no dejarse hundir entre el hielo.

Pese al frio, su ropa corta y el riesgo de morir de hipotermia, Darcy Pell no lo pensó dos veces y saltó al lago. En medio de su hazaña heroica, el hombre tuvo que romper varios trozos de hielo hasta lograr llegar a donde se encontraba el can ante la mirada atónita e impotente de sus dueños.

Una vez logró agarrar al perro, lo llevó hasta la orilla donde fue sacado con ayuda de sus dueños. Inmediatamente, Pell retomó su rutina y continuó trotando en medio del frio y su ropa mojada.

Lea además: Venezuela dona cilindros de oxígeno a Brasil para pacientes con covid-19

Posteriormente, en una entrevista con el medio local Yorkshire Evening Post, Pell expresó que no dudó en salvar al animal y que no lo hizo para aparecer como un héroe sino porque sintió que el perrito lo necesitaba.

Además, explicó que pudo lograr la hazaña gracias a que es nadador profesional, experimentado en aguas frías, lo que ayudó a que el frio no le afectara.