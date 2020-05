"La vida no solo es el negocio": Las reflexiones de 'Pepe' Mujica sobre el coronavirus

¿Qué hacer con aumento de los índices de pobreza?

‘Pepe’ Mujica cree necesario comenzar a pensar en la implementación de políticas públicas que tengan el propósito de generar una redistribución “al menos parcial” del ingreso, a favor de ayudar a los que están cayendo en la pobreza.

De otro modo, según Mujica, la brecha se va a aumentar y el costo de este fenómeno lo tendrá que pagar humanidad. “A los sectores más acomodados de este mundo le tiene que interesar, si son inteligentes, el socorrer al mundo que está sepultado”.

El exmandatario precisó que, si no se tiene en consideración este aspecto, la tendencia de vida en el mundo será más penosa, “la pobreza desemboca inestabilidades sociales por todas partes, aumento de delincuencia y otros problemas”.

“No podemos decirle a la gente que se resigne a morir de hambre, porque la gente hará cualquier cosa”.

En este sentido, Mujica insistió en que es momento de repartir algo de la abundancia con los más débiles. “Ahí viene el papel de la política, porque no hay otra manera que sea desde la creación de medidas impositivas que naturalmente no le gusta a la gente poderosa”.

“Aunque esporádicamente puede salir un poderoso, con la tercera fortuna más grande del mundo, que diga que pagan pocos impuestos y que se debería pagar más, pero esas son excepciones porque una golondrina no hace verano”.

Finalmente, José ‘Pepe’ Mujica señaló que no se le puede pedir al mercado que nos solucione todo. Pese a que la sociedad no puede vivir sin el mercado, “el mercado no puede ser la religión de esta generación”.

“La vida no solo es el negocio, la vida es la propia finalidad de todo, la finalidad es favorecer la vida. No podemos quedarnos sin tiempo para vivir, porque tenemos que dedicar todo nuestro tiempo en trabajar, confundimos el ser con tener y no logramos cultivar los afectos”.