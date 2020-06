Ladrones se compadecieron de repartidor al que había robado y le devolvieron las cosas

Un hecho similar se presentó a mediados de marzo en una ciudad de Gales. En aquella ocasión un ladrón ingresó a un billar y amenazó a una mujer con un arma, pero tras ser identificado se quitó el pasamontaña, la abrazó y le aseguró que se trataba de una broma.

"Honestamente pensé que era un arma real y me iban a matar. Incluso hablar de eso con la policía me molesta. No pude dormir anoche ya que cada vez que cerraba los ojos podía ver un arma en mi cara ", relató la mujer al portal Wales Online.

Sin embargo, el hombre fue capturado y, según las autoridades, no se trató de una broma, sino que fue robo impulsivo por su adicción a las drogas.