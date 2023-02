Las advertencias de Joe Biden en su discurso de estado de la Unión en EE.UU.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, emitió su segundo discurso del estado de la Unión en el cual hizo varias advertencias a los opositores sobre que no permitirá que su ley para frenar la inflación sea revocada en el Congreso.

"Algunos miembros del Congreso están amenazando con retirar la ley de reducción de la inflación. No se equivoquen, si intentan hacer algo para aumentar el coste de los medicamentos, lo vetaré", advirtió.

Su intervención plagada de mensajes a la bancada republicana con la misma petición, "acabemos el trabajo", Biden hizo llamamientos al trabajo conjunto, pero avisó al partido en la oposición de que no aceptará todas sus premisas.

Añadió que Medicare y la Seguridad Social son "salvavidas" para millones de personas mayores que han pagado por estos beneficios desde la primera nómina que recibieron cuando empezaron a trabajar.

De otro lado, se refirió a la actual situación con China y sostuvo que si ese país amenaza a la soberanía de Estados Unidos, actuará como ya lo ha hecho, en clara alusión al derribo del globo espía chino que sobrevoló el territorio la semana pasada.

"Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen: como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos", manifestó.

Igualmente, hizo mención de la invasión rusa a Ucrania: “Esta guerra evoca las imágenes de muerte y destrucción que Europa sufrió en la Segunda Guerra Mundial”, indicó.

Con unas palabras firmes, Biden se dirigió a la embajadora de Ucrania en Washington, Oksana Markarova, invitada de nuevo en el palco junto a la primera dama, Jill Biden, para subrayar que Estados Unidos está "unido" en su apoyo al país invadido por Rusia.

"Continuaremos junto a vosotros el tiempo que haga falta", dijo.

Retomando los temas locales, el presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió este martes al Congreso que legisle para elaborar una reforma que prevenga el abuso policial y otra para prohibir el uso de las armas de asalto.

"Tenemos la obligación de asegurarnos de que toda nuestra gente esté segura y la seguridad pública depende de la confianza pública, pero con demasiada frecuencia se viola esa confianza", apuntó el mandatario.

"Imagínese tener que preocuparse si su hijo o hija volverá a casa después de caminar por la calle o jugar en el parque o simplemente conducir su automóvil. Nunca tuve la conversación con mis hijos Beau, Hunter y Ashley, que tantas familias afroamericanas y latinas han tenido con sus hijos", sentenció.

También abordó el tema migratorio y dijo que debe terminar la persecución contra quienes buscan el sueño americano por lo que pidió al Congreso que, si no aprueba su reforma migratoria, al menos facilite una vía a la ciudadanía a los llamados "soñadores", los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos.

"Los problemas de Estados Unidos en la frontera no se solucionarán hasta que el Congreso actúe", agregó.

Otro de los temas que mencionó fue el del derecho de las mujeres a elegir y advirtió que su posición sobre ese tema es firme y respeta la decisión de cada mujer.

"Si el Congreso aprueba una prohibición nacional del aborto, la vetaré", apuntó el mandatario, quien recordó en el discurso sobre el Estado de la Unión que "aquí en la Casa del Pueblo, es nuestro deber proteger todos los derechos y libertades de las personas".

Este es el primer discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente da desde que el Tribunal Supremo derogara la sentencia 'Roe contra Wade' que había protegido el derecho al aborto en Estados Unidos desde 1973.

Finalmente, resaltó que los más ricos ahora pagan lo justo por impuestos y esos dineros están siendo usados para mejorar la vida de los ciudadanos.

Además, llamó al Congreso a legislar para elaborar leyes que permitan imponer límites más estrictos a los datos personales que las empresas tecnológicas recopilan sobre los ciudadanos.

"Es hora de aprobar una legislación bipartidista para evitar que las grandes tecnológicas recopilen datos personales de niños y adolescentes en línea, prohibir la publicidad dirigida a niños e imponer límites más estrictos a los datos personales que estas empresas recopilan sobre todos nosotros", aseveró el mandatario al cierre de su pronunciamiento.

