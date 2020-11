Las "consecuencias de vivir de rodillas" en una imagen que le da la vuelta al mundo

Un evento de la monarquía tailandesa terminó siendo foco de críticas a nivel mundial, luego de que se viralizara una foto que evidencia la realidad detrás de la servidumbre que acompaña en todo momento al rey Roma X y su esposa, la reina Suthida.

Pues fue el periodista y fotógrafo Andrew MacGregor Marshall -quien se ha destacado por ser un duro crítico de la realeza de Tailandia- quien expuso públicamente una conmovedora realidad tras la vida de los trabajadores de este imperio.

Vea aquí: Italia busca 100 millones de jeringas para la vacuna contra el coronavirus

Se trata de una fotografía en la que aparecen los reyes en un evento, saludando a varios asistentes. Detrás de ellos van sus escoltas, sirvientes y otros funcionarios que siempre están atentos a las necesidades o requerimientos de los monarcas. Entre estos trabajadores sobresalen varias mujeres.

La imagen parecería normal dentro del registro de un evento de los reyes, sin embargo, el periodista fue más allá y enfocó su cámara hacia una de las escoltas que vestía un traje con falda que dejaba expuestas sus rodillas.

La polémica no se generó por una escolta que tuviera descubiertas sus rodillas, pues la cultura en Tailandia lo permite; sin embargo, las marcas que presenta la mujer en esta parte del cuerpo sí escandalizaron al mundo, pese a que evidencian también la cultura de este país.

Vea además: Pensilvania oficializa el resultado electoral, con Biden como ganador

Los reyes en Tailandia son halagados como semidioses en todo momento y una forma de demostrar esa admiración y respeto es poniéndose de rodillas frente a ellos. Una situación que se presenta con mayor intensidad entre los trabajadores que deben permanecer a su lado. Numerosas fotos dan muestra de la cantidad de veces que deben estar de rodillas estos empleados ante sus soberanos, que mantienen una apretada agenda de actos públicos y ceremonias.

La fotografía publicada por Andrew MacGregor Marshall revela las consecuencias físicas de esta rutina de rodillas ante sus reyes; algo que hasta ahora había sido ignorado o visto sin reparos.

Las rodillas negras y afectadas han llamado la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes han rechazado dicho trabajo que “requiere que pases gran parte del tiempo de rodillas", tal como lo ha descrito en su publicación el periodista.

When your job requires you to spend most of the time on your knees... pic.twitter.com/tvhJH6NIIb