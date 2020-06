Las hermanas Legarda salieron a marchar contra el racismo en Estados Unidos

Daniela y María Legarda salieron a marchar pacíficamente a las calles de Georgia, Estados Unidos, en contra del racismo. Las influencers resaltaron que todas las personas debían alzar sus voces para que el mundo entendiera sobre esta gran problemática social.

Daniela también publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde aseguró que dejaría de usar por una semana sus redes sociales y utilizaría ese tiempo para leer e investigar sobre todo lo que se está viviendo en el mundo.

Asimismo, escribió que rezaría mucho y en especial por las personas que han perdido a un ser querido por violencia o racismo. Cabe mencionar que su hermano Fabio Legarda falleció hace un año en Medellín, Antioquia, es un caso de fleteo.

“Este es el momento de usar nuestras plataformas para hacer una diferencia. Esta semana yo no voy a publicar mi contenido como normalmente hago. Voy a usar este tiempo para leer, investigar sobre todo lo que está pasando, meditar, protestar, y rezar mucho a Dios. Voy a rezar para las familias que perdieron a alguien por la violencia y el racismo. Y voy a rezar por las personas que no entienden lo que está pasando. Y rezo que esto pueda abrir sus ojos ¡Yo no veo color yo veo el corazón!", aseguró en una parte de su mensaje.

Mientras que su hermana escribió: “¡Apoyando este movimiento! Esto va más allá del racismo esto ya es un derecho humano. No decir o hacer nada es ser parte del problema”.