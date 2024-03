"Las ofertas que está haciendo Petro son las mismas que se hicieron en Venezuela": Leopoldo López

“Nuestro llamado a los colombianos es que no recorran los mismos caminos que le tocó recorrer a Venezuela hacia su propia destrucción [...] Las ofertas que está haciendo Petro son las mismas que se hicieron en Venezuela. Todo comenzó con la Constituyente promovida por Hugo Chávez, quien decía que no tenía intención de quedarse en el poder, no tenía ninguna vinculación con Fidel Castro”, agregó.

El dirigente opositor venezolano advirtió sobre la importancia de la unidad y la pluralidad en enfrentar esta situación en Colombia, llamando a la reflexión y a la participación de diversos sectores en el debate.

“Debe haber una unidad y pluralidad a una amenaza que se está haciendo en Colombia. Se debe involucrar a diferentes sectores que puedan reflexionar sobre esto qué puede significar para el país”, concluyó López.