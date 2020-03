Todos los trabajadores en casa

La cuarentena obligatoria "es la medida más radical que podemos tomar", dijo Cuomo."El 100% de la fuerza laboral debe quedarse en casa" en el caso de "servicios no esenciales", señaló. "Habrá multas y puede haber cierres forzados de comercios que no cumplan. No estoy bromeando", precisó.

El gobernador aseguró que los servicios esenciales seguirán funcionando. La lista de comercios esenciales está siendo confeccionada. Cuomo dijo que incluye a los restaurantes que entregan comida a domicilio, ya que el servicio al público fue prohibido esta semana.

"Esto tendrá consecuencias negativas para la economía", admitió, pero aseguró que es necesario para salvar vidas.

Las reuniones de cualquier número de personas no esenciales están prohibidas. Los neoyorquinos podrán hacer ejercicio a solas, pero no podrán por ejemplo jugar un partido de básquetbol, aclaró Cuomo.

El transporte público seguirá funcionando porque los trabajadores esenciales deben tener una manera de llegar al trabajo, pero llamó al resto de la población a no usarlo a no ser que sea "urgente y absolutamente necesario".

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que hará lo mismo posiblemente desde este sábado. "Apretaremos aún más las tuercas. No tenemos otra opción. Tenemos que hacer cumplir agresivamente el distanciamiento social", indicó al sitio NJ.com.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo que multará a los negocios no esenciales que permanezcan abiertos. "Es una medicina dura de tragar. Creo que es la medicina correcta", dijo a periodistas.

En California, las personas deben quedarse en casa, pero las estaciones de gasolina, bancos, farmacias y lavanderías permanecen abiertas.