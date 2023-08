Las temperaturas máximas que pueden matar a un ser humano

Los expertos calculan como término medio que una persona joven, perfectamente sana, morirá al cabo de seis horas de exposición a una temperatura TGBH de 35º C (95 grados Fahrenheit). Esa temperatura equivale a 35° C de calor seco y 100% de humedad, o 46° C con un 50% de humedad.

Al llegar a ese punto crítico, el sudor, la principal herramienta del cuerpo para reducir su temperatura central, no logra evaporarse de la piel, lo que eventualmente conduce a un golpe de calor, un colapso de los órganos internos y la muerte.

Solo se ha alcanzado una TGBH de 35° C una docena de veces, principalmente en el sur de Asia y el Golfo Pérsico, declaró a la AFP Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.