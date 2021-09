Le lanzan un huevo al presidente de Francia en pleno congreso de restaurantes y hotelería

Un hombre lanzó un huevo este lunes contra el presidente francés, Emmanuel Macron, en los pasillos de un congreso internacional para profesionales de los restaurante celebrado en Lyon, al sureste de Francia.

El huevo impactó en la espalda del mandatario francés, aunque sin llegar a romperse. El autor del lanzamiento fue evacuado, antes de ser esposado en otra sala.

"Si tiene que decirme algo, que venga", comentó el jefe de Estado de 43 años, pidiendo que le trajeran al hombre. "Iré a verlo después. Vayan a buscarlo", agregó.

Este incidente se produjo durante su visita al Salón Internacional de los Restaurantes, de la Hotelería y de la Alimentación (SIRHA), junto a tres miembros de su gobierno y el exjefe del Elíseo.

El acto contrasta con la acogida en general calurosa a Macron, a quien los profesionales agradecieron las ayudas estatales durante la crisis del coronavirus, que golpeó con dureza el sector.

El pasado 8 de junio, Macron, que aún no confirmó si opta a su reelección en la presidencial de abril de 2022, ya fue abofeteado por un hombre durante una visita a una localidad al sur de Lyon.

El hombre, sin empleo y que contaba con ayudas sociales, fue juzgado dos días después y condenado a cuatro meses de prisión y quedó libre el 21 de septiembre.

Cuando era candidato a la presidencia en 2017, Macron recibió también huevazo en la cabeza durante una visita al salón de la agricultura en París.

Watch | #French President #EmmanuelMacron hit by an egg by a person in #Lyon. The person was immediately arrested by the security service. #France pic.twitter.com/c6FdUH27HD