Levantamiento de sanciones no es una ayuda a Maduro: Embajador de EE.UU. en Colombia

El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, aseguró que la decisión del Gobierno de Joe Biden de levantar sanciones a Venezuela, es un triunfo de la resistencia que lidera el presidente interino Juan Guaidó, a quien ese país reconoce como legítimo mandatario.

"Tenemos la intención de ayudarle a una empresa norteamericana y al mismo tiempo de que vuelvan a las negociaciones; y también empujar a la oposición del Gobierno actual (que lidera) el presidente Guaidó y que quiere continuar hablando de una solución política", señaló Goldberg.

El funcionario enfatizó en que la decisión de Estados Unidos de autorizar a la petrolera Chevron para negociar con la estatal PDVSA, para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, "no es una ayuda a Maduro es una manera de tratar de coincidir en políticas con el presidente Guaidó", dijo.

Entre tanto, el presidente Iván Duque, calificó como "un triunfo del cerco diplomático", la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de permitirle a la petrolera Chevron negociar con la estatal de Venezuela PDVSA, para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.

Para el mandatario colombiano, con esta decisión de Joe Biden, el régimen tendrá que reconocer los ultrajes contra la central petrolera y retornar a la democracia.

"Se retoman las conversaciones en México, eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático, porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab, y no lo liberaron, por el contrario, está extraditado y seguirá procesado", expresó Duque.