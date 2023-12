Liberan después de cuatro días al cónsul honorario de Reino Unido en Ecuador

El cónsul honorario del Reino Unido en Ecuador, el empresario Collin Armstrong, que había sido secuestrado el pasado fin de semana en la zona tropical del país, fue liberado "sano", informó este miércoles la Policía Nacional.



El comandante general de la Policía, César Zapata, indicó que el excónsul fue liberado en una vía a la provincia costera de Manabí (suroeste) y que se ha detenido a nueve personas.



"En la vía a Manabí, nuestras unidades liberaron al ciudadano Collin A., secuestrado días anteriores en Los Ríos. Al momento se encuentra sano y salvo", escribió Zapata en su cuenta de X (antes Twitter).

El comandante general acompañó el mensaje con una fotografía en la que se aprecia al excónsul escoltado por dos policías.



El embajador del Reino Unido en Ecuador, Chris Campbell, comentó en su cuenta X que Armstrong fue liberado "de forma segura".



"Estamos encantados de que Colin Armstrong, nuestro ex cónsul honorario en Guayaquil, haya sido liberado de forma segura. Nuestro agradecimiento a la Policía Nacional por todos sus esfuerzos para lograr la liberación de Colin. Gracias", escribió.



De su lado, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que no permitirán la impunidad. "Gracias al trabajo de Policía de Ecuador y de sus unidades se logró el rescate del excónsul honorario de Reino Unido y la detención de 9 personas. No permitiremos la impunidad. Las acciones policiales continúan", señaló en su cuenta X.