Un juez de Nueva York autorizó a la sobrina del presidente Donald Trump, Mary L. Trump, a promocionar su polémico libro sobre la historia familiar del magnate que salió este martes a la venta en Estados Unidos, dos semanas antes de lo previsto debido a las expectativas por su contenido y tras un litigio por una cuestión de confidencialidad que se resolvió a favor de la autora.

Titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man", que significa en español "Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo"), el libro retrata al actual presidente de Estados Unidos como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como "modo de vida" tras quedar traumatizado por su padre "sociópata".

Lea además: Ghislaine Maxwell se declara no culpable de tráfico sexual en caso Epstein

La editorial Simon & Schuster adelantó la fecha de lanzamiento a este martes dado el "interés extraordinario" por la obra, cuya publicación Robert Trump, el hermano del presidente, intentó bloquear a través de una demanda, supuestamente por violar un acuerdo de confidencialidad de 2001 relacionado con la herencia del patriarca y padre del mandatario, Fred Trump, que falleció en 1999.