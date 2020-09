Libro de memorias de Barack Obama será publicado el 17 de noviembre en Colombia

'Una tierra prometida', el primer volumen de las memorias del expresidente Barack Obama, será publicado el próximo 17 de noviembre en Colombia, con la editorial Debate.

Este libro se lanzará en simultánea (en papel y digital) en 23 idiomas, además de inglés y español, según ha informado el Grupo Editorial Random House a través de un comunicado. La fecha de lanzamiento del segundo volumen aún no ha sido informada. En todo caso, la noticia se conoce justo en temporada electoral del país norteamericano.

'Una tierra prometida' tiene más de 700 páginas. Según informa The New York Times, Random House ha ordenado la impresión de 3 millones de copias tan solo para Estados Unidos.

Michelle Obama, esposa del expresidente, ya había lanzado hace dos años su libro de memorias: 'Becoming' ('Mi historia'), que en Canadá y Estados Unidos ha vendido más de 8,1 millones de copias, indica el diario neoyorquino. De hecho, fue uno de los libros más vendidos en Colombia durante 2018 y durante la Feria del Libro de Bogotá de 2019.

Penguin Random House pagó, al parecer, 65 millones de dólares por los derechos de las memorias de los Obama, según reportó en febrero de 2017 The Financial Times. Y aunque la cifra nunca se confirmó oficialmente, se trata del mayor pago de una editorial por unas memorias.

Barack Obama, en su cuenta de Twitter, también se encargó de difundir la noticia del lanzamienti: "No hay sensación que se compare a la de terminar un libro, y estoy orgullo de este. En 'Una tierra prometida', trato de dar una explicación honesta de mi presidencia, las fuerzas con las que luchamos como Nación y cómo podemos remediar nuestras divisiones y hacer que la democracia funcione para todos".

