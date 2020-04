Líder de la Cámara Baja de EE.UU. da su apoyo a Joe Biden para la presidencia

La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este lunes su apoyo a Joe Biden, el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, según un video difundido este lunes.

"Hoy me enorgullece apoyar a Joe Biden para presidente de Estados Unidos porque él será un extraordinario presidente", dijo la líder demócrata en un mensaje previamente grabado.

Biden, de 77 años, no es aún oficialmente el candidato del Partido Demócrata -para ello falta esperar a la convención del partido que debería tener lugar en agosto- pero es el único aspirante en contienda después de que su rival Bernie Sanders anunciara su retiro de la campaña, a inicios de mes.

Pelosi elogió al ex vicepresidente de Barack Obama como un hombre de "empatía, gracia y valentía" y un "líder con la humildad para buscar pericia en la ciencia y la confianza para actuar de acuerdo a ella".

I'm incredibly honored by @SpeakerPelosi's endorsement and grateful for her historic leadership in Congress.



Together, we helped pass Obamacare and together we can not only bring this country back from the brink from this current crisis, but transform it. https://t.co/nJG599w7lU