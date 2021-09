¿Limitará el Senado de EE.UU. la ayuda antinarcóticos a Colombia?

“Los que quieren que se saque adelante van a tener que trabajar duro en el Congreso. Definitivamente, hay un giro en esta actitud de la política antidrogas. No había nadie que empujara fuertemente en Washington para reiniciar las fumigaciones, hay muchos que lo apoyarían, pero no lo ponen como prioridad porque no nos funcionó tanto en el pasado”, agregó.

En esa misma línea, dijo: “Probablemente terminará su versión en cuestión de semanas. Es casi cierto que las enmiendas sobre Colombia no aparecerán en la versión de ordenar. Lo que pasará es que habrá una negociación y lo que espero es que antes del fin del año probablemente en el mes de diciembre aprueben esa Ley”.

Por otra parte, se refirió a la labor del embajador de Colombia en EE.UU., Juan Carlos Pinzón. “Es cierto que Juan Carlos Pinzón tiene muchas mejores relaciones con la mayoría de demócratas y con oficiales de Biden que las que tenía en su momento Francisco Santos”.

“Va a estar utilizando esos contactos hablando mucho más de temas como la migración de venezolanos y medioambiente. Hay otros temas que no coinciden con los demócratas como su oposición al acuerdo de paz. No será una conversación fácil, pero habrá más esfuerzo de acercar las relaciones”, manifestó Isacson.