Llegó a Caracas delegación del Gobierno colombiano que se reunirá con el ELN

La tarde del martes se confirmó la llegada a Caracas de la delegación del Gobierno de Colombia que en las próximas horas mantendrá un encuentro con la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en lo que se ha llamado una reunión de emergencia para intentar zanjar diferencias por el tema del cese al fuego.

La confirmación del arribo la ha dado el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien dio la bienvenida a la capital del vecino país al grupo negociador.

“Saludamos y le damos la bienvenida a la delegación de paz del gobierno para los diálogos con el ELN hoy en Caracas. Confiamos en que el jefe de la delegación, Otty Patiño, el @ComisionadoPaz Danilo Rueda, @jflafaurie y todo el equipo logren, ahora sí, una paz REAL y DURADERA”, señaló Benedetti en su cuenta de Twitter.

Lea también: Trata de mujeres: se aplaza comparecencia de Gustavo Bolívar en Comisión de Ética del Congreso

Según la información extraoficial, la delegación del ELN también estaría en Caracas y se espera que este mismo martes comiencen los planteamientos a lo interno de cada delegación.

Este miércoles se instalará la mesa de debate con ambas partes, en una sede aún sin definir, aunque podría ser el Hotel Humbolt, ubicado en el Parque Waraira Repano, en lo más alto de Caracas, que fue escenario hasta finales de diciembre de la primera ronda de negociaciones.

Esta reunión de emergencia se efectuará tras las claras diferencias que mostró el ELN al anuncio del “cese al fuego” que anunció el presidente de Colombia Gustavo Petro, el pasado 31 de diciembre de 2022.

Puede leer: Cara a cara en la JEP entre el general (r) Arias Cabrales y víctimas del Holocausto del Palacio

"El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN", expresó previamente la organización guerrillera.