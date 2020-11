Llorando, expareja de Maradona denuncia que no la han dejado despedirse del exfutbolista

Los enfrentamientos entre las exparejas de Maradona y las desavenencias entre sus hijos han sido una constante en los últimos años con desacuerdos usualmente ventilados a través de redes sociales y canales de televisión.

"Dicen que Claudia (Villafañe, exesposa de Maradona) no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver", afirmó Oliva en diálogo con el canal TN.

"Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy la última mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga", bramó la joven, de 30 años.