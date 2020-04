Es un enemigo silencioso que hace ver caer a los muertos: alcaldesa de Guayaquil sobre COVID-19

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, hizo un angustiante relato en los micrófonos de RCN Radio de la situación dramática que se vive en esta ciudad ecuatoriana, con más de 7.000 contagiados por el coronavirus.

Aseguró que que se tomaron malas decisiones y que su ciudad no cuenta con los implementos necesarios para hacer frente a la crisis por la pandemia del coronavirus.

"Necesitamos ayuda internacional (...) se necesitan pruebas y no hay; se necesitan medicinas y no hay; respiradores y no hay", señaló la alcaldesa Viteri en entrevista con RCN Radio.

Dijo que no solamente se están muriendo quienes padecen de la enfermedad mundial, sino que también son víctimas mortales las personas que sufren de otras enfermedades dado a que el sistema de salud está colapsado.

“Necesitamos oxigeno necesitamos respiradores, no hay tanques y la gente se muere en las puertas de los hospitales porque no pueden respirar. Los médicos están cayendo, los policías están muriendo, los recolectores de basura y los chofer también están muriendo”, relató la mandataria.