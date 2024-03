Los duques de Sussex, Harry y Meghan, desearon este viernes a su cuñada Kate, la princesa de Gales, que sea capaz de curarse "privadamente y en paz" del cáncer que anunció hoy.



"Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que sean capaces de hacerlo privadamente y en paz", señaló la pareja, residente en Estados Unidos, a través de un comunicado difundido por los medios británicos.

La breve nota hecha pública no despeja si ha habido algún tipo de contacto personal de los duques de Sussex con la princesa de Gales, cuyas desavenencias han sido aireadas por la prensa sensacionalista británica en múltiples ocasiones.



Harry y Meghan han denunciado previamente que buena parte del motivo de haber trasladado su residencia a California tiene que ver con el hecho de ser perseguidos por los periodistas en el Reino Unido y de no poder gozar del respeto a su vida privada.



Por esa razón, la prensa británica destaca que los buenos deseos del hermano del príncipe de Gales, William, y su mujer se centran tanto en la salud de Kate como en su capacidad de afrontar la enfermedad "privadamente y en paz".



William realizó un viaje relámpago a Londres el pasado febrero para visitar a su padre, el rey Carlos III, después de que este anunció haber sido diagnosticado de un cáncer no especificado.

Precisamente el rey Carlos dijo que está "muy orgulloso" de su nuera, la princesa de Gales, por "su valentía al hablar como lo hizo" sobre el cáncer que le han diagnosticado.

El monarca, que también padece un cáncer, permanece en estrecho contacto con su "querida nuera", señala un portavoz del Palacio de Buckingham, residencia de la familia real.

Después de su estancia juntos en el hospital tras ser operados en enero, Carlos III ha mantenido el contacto con su nuera en las últimas semanas y tanto él como la reina Camila "continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento difícil", agrega.