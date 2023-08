Los masones lamentaron el asesinato de Fernando Villavicencio: Esta es su relación

A través de una imagen, la comunidad masónica en Colombia lamentó el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, quien fue acribillado cuando salía de una reunión política en este país.

En el mensaje, se puede ver "La mentamos el fallecimiento de Fernando Villavicencio Q ... H..."

En diálogo con Radio Red, Nelson Gutiérrez, arquitecto, empresario y Respetable Gran Maestro de la logia masónica en Colombia, señaló que "nosotros lamentamos cualquier situación de muerte, pero en este caso efectivamente lamentamos la muerte el querido hermano Villavicencio".

Según cuenta el 'Gran Maestro', Villavicencio hacía parte de la logia de masones, por lo que lamentan su asesinato y los hechos que se están presentando en Ecuador.

Los masones, se consideran personas intelectuales que tienen ganas de estudiar y seguir aprendiendo para contribuir al país a través del conocimiento.

"Somos personas normales, hacemos una selección de personas con buenas costumbres y una línea de pensamiento clara, pero no somos imposibles de acceder", comentó el Gutiérrez.

Para poder acceder a la logia masónica, debe ser invitado por un miembro, quien podrá en consideración su nombre, allí iniciará un proceso de investigación e identificación para que la asamblea general de los masones decida si es o no aceptado dentro de la comunidad.

Gutiérrez confirmó que para ingresar se debe pagar una membresía y se hace un aporte mínimo para sostener su funcionamiento y aclaró varios mitos que existen frente a la logia.

"En internet las personas especulan mucho sobre nosotros, hasta los Simpson hacen una referencia acerca de los masones, en muchas ocasiones se acercan, pero no es tal cual lo vemos en las redes o televisión", comentó el 'Gran Maestro'.

Agregó que "nosotros no tenemos nada que ver con los Iluminati, sí, existen muchas personas que hacen parte de nuestra comunidad que no podemos revelar, porque al momento de ingresar hacemos un pacto para no revelar las identidades de nuestros miembros".

Al final, Gutiérrez confirmó que son varias personas con poder que han pertenecido a la comunidad, pero no tiene nada que ver con las decisiones que se tomen en el país.