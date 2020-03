Los mercados europeos se desploman tras medidas de EEUU por coronavirus

La Bolsa española se hunde el 5,49 % en la apertura de este jueves, hasta los 7.027,90 puntos, tras las fuertes pérdidas registradas en EE.UU. y Asia, y con los inversores a la espera de las posibles medidas que pueda aprobar el Banco Central Europeo (BCE) para hacer frente al coronavirus, declarado pandemia.



El crudo Brent para entrega en mayo empezó este jueves a cotizar en Londres con fuerte tendencia a la baja al llegar a 34,24 dólares, una caída del 4 % frente al cierre de la jornada anterior, por el impacto del coronavirus.



El barril del petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró la víspera a 35,69 dólares, ante la inquietud de una congelación de la demanda por la pandemia del Covid-19, así como un aumento de la producción global de Arabia Saudí.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha subrayado la necesidad de una acción "coordinada de todos los participantes del mercado" para afrontar los efectos del Covid-19, considerado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En los últimos días, los precios del oro negro se desplomaron por la decisión de Arabia Saudí, el mayor productor de crudo del mundo, de bajar el precio de sus exportaciones, pero también por el pánico desatado en los mercados internacionales por la rápida propagación del coronavirus chino.



La caída empezó después que la alianza entre la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), Rusia y otros nueve productores fracasase el pasado viernes en Viena, por primera vez desde que se fraguara en 2016, al no alcanzar un compromiso sobre un nuevo recorte de la oferta conjunta de crudo.



Un día antes, la OPEP había acordado por unanimidad la iniciativa de Arabia Saudí de retirar del mercado 1,5 millones de barriles para frenar la caída de la demanda desencadenada por el coronavirus



La caída del Brent respondió también al incremento de las reservas de crudo estadounidenses en 7,66 millones de barriles, por encima de los 2,4 millones que pronosticaba el mercado.



La OPEP calcula que este año el total de la demanda de crudo no superará, como había calculado, la barrera psicológica de los 100 millones de barriles diarios, sino que se quedará en una media de 99,73 millones, siempre que el mundo supere lo antes posible por la crisis del coronavirus.





Tokio



La Bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso del 4,41 por ciento en el Nikkei, su principal indicador, hasta su peor nivel en casi tres años, en otra jornada marcada por la intensificación de los temores por la crisis del coronavirus.



El índice de referencia Nikkei terminó la sesión con un retroceso de 856,43 unidades hasta los 18.559,63 puntos, mientras que el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, las firmas con mayor capitalización del mercado, cayó 57,24 puntos, un 4,13 %, y se situó en 1.327,88 unidades.



El Nikkei abrió la negociación con un descenso de más del 2 % tras el desplome de la víspera en Wall Street y de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de COVID-19 como pandemia, y acentuó su caída después de que Estados Unidos anunciara la cancelación de los viajes entre ese país y Europa.



El parqué tokiota claudicó ante esta nueva oleada de malas noticias que apuntan a un impacto económico aún más significativo de la crisis sanitaria en la economía mundial, y terminó así en su peor nivel en 2 años y once meses.



Muchos inversores se vieron decepcionados ante las restricciones a los desplazamientos anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en lugar de medidas de estímulo para compensar el efecto del brote, según señalaron analistas locales.



Entre los valores con mayor capitalización bursátil, el gigante tecnológico Softbank fue el que mostró una caída más acusada, del 6,26 %.



También destacan los descalabros de la multinacional textil Fast Retailing (5,6 %), propietaria de la cadena de tiendas de ropa Uniqlo, y del líder nipón del automóvil, Toyota Motor (3,45 %).



En la primera sección, 2.118 valores retrocedieron frente a 39 que avanzaron, mientras que 54 cerraron la sesión sin cambios.



El volumen de negociación ascendió a 3,78 billones de yenes (32.274 millones de euros), frente a los 3,12 billones de yenes (26.405 millones de euros) de la sesión previa.

Hong Kong

La Bolsa de Hong Kong cerró este jueves con una caída del 3,66 % en su principal indicador, el Hang Seng, en otra sesión marcada por las derivaciones globales del COVID-19 y las incertidumbres económicas y políticas que genera.

El Hang Seng perdió este jueves 922,54 puntos, hasta 24.309,07 enteros, mientras que el Hang Seng Enterprises, el índice que aglutina a los valores chinos de la parte continental, retrocedió un 3,42 %.

El parqué hongkonés llegó a marcar 24.117,94 puntos durante la primera hora de operaciones, el nivel más bajo desde abril de 2017.

El retroceso estuvo marcado, por una parte, por la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMC) de caracterizar como pandemia el brote de coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan, y además por las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos para restringir los viajes desde la Unión Europea (UE).