"Los musulmanes tienen derecho a matar millones de franceses": exprimer ministro de Malasia

El ex primer ministro malasio, Mahathir Mohamad, afirmó el jueves en Twitter que los musulmanes tienen derecho "a matar millones de franceses", pero el mensaje fue retirado después por red social a petición de Francia.

"A lo largo de su historia, los franceses mataron millones de personas. Muchos eran musulmanes. Los musulmanes tienen derecho de estar furiosos y matar a millones de franceses por las masacres del pasado", dijo Mahathir Mohamad.

La plataforma mantuvo durante algún tiempo la cuenta, invocando el "interés para el público", pero colocó una advertencia.

Tres personas murieron el jueves, al menos una degollada, en una iglesia de Niza en un ataque considerado por las autoridades francesas como terrorista.

Poco después, quien fue Primer ministro de Malasia, país de mayoría musulmana, hasta la caída de su gobierno en febrero, puso en su cuenta una serie de mensajes incendiarios.

Refiriéndose a la decapitación el 16 de octubre de un profesor francés que mostró caricaturas del profeta Mahoma a sus alumnos en clase, Mahathir declaró que no aprobaba el atentado, pero señaló que la libertad de expresión no incluye "los insultos a otros".

"Sea cual fuere al religión cuestionada, la gente está furiosa y mata", afirmó el ex Primer ministro, de 95 años, autor en el pasado de controvertidas declaraciones sobre los judíos y los homosexuales.

Mahathir, que ocupó dos veces el cargo de Primer ministro durante 24 años, consideró que el presidente francés es "muy primitivo".

"Los franceses deberían enseñar a sus ciudadanos el respeto de los sentimientos de los otros. Puesto que se acusa a todos los musulmanes por lo que una persona furiosa realizó, los musulmanes tienen derecho a castigar a los franceses", añadió.

"El boicot no compensa los daños hechos por los franceses todos estos años", indicó.

Francia, a través del secretario de Estado para asuntos digitales Cédric O pidió a la plataforma estadounidense suspender la cuenta y retirar el mensaje.

El mensaje cuestionado fue retirado, pero las otras declaraciones de Mahathir Mohamad son visibles en la red.

RESPECT OTHERS



1. A teacher in France had his throat slit by an 18-year-old Chechen boy. The killer was angered by the teacher showing a caricature of Prophet Muhammad. The teacher intended to demonstrate freedom of expression.