"Los peruanos eligieron a un hijo del pueblo": partido de Pedro Castillo

A ocho días de la posesión del maestro Pedro Castillo como presidente del Perú, RCN Radio dialogó con un integrante de su partido, Perú Libre, colectividad que aunque ganó la presidencia, llega con una reducida representación al Congreso.

Julián Palacín, abogado e integrante del equipo técnico de Perú Libre, aseguró que tras semanas de incertidumbre por las miles de impugnaciones presentadas por el partido de la derechista Keiko Fujimori, finalmente "se hizo justicia porque ganamos limpiamente las elecciones, los veedores internacionales y observadores dieron fe de que fue un proceso limpio".

Sin embargo recuerda que sus contendores planearon una "campaña procesalmente sucia, con mentiras, con agravios, con medios de comunicación tomados por la corrupción, y en general, desarrollaron una estrategia de presentar recursos de impugnación dolosos para hacernos esperar estos 43 días para la proclamación".

Lo importante, dice Palacín, es que para el bicentenario de la independencia del Perú, el 28 de julio, mismo día de la posesión de Pedro Castillo, los peruanos habrán elegido "a un hijo del pueblo, un profesor humilde, una persona que tienen sentido social, que tienen profunda vocación de ayudar a las grandes mayorías y que defiende una nueva Constitución con sentido social".

Será entonces cuestión de meses, dice el abogado, para que la gente "se dé cuenta que su Gobierno es impecable y va a cumplir con todas las promesas, lo va ir respaldando la hoja de ruta que terminará en 2026".

Sobre la nueva Constitución para el Perú, la promesa central de Castillo, hay cuestiones que le complican el camino, empezando porque Perú Libre es minoría en el Congreso y allí muchos políticos lo califican como comunista.

El abogado Palacín aclara que Pedro Castillo "no es comunista, es izquierdista moderado, pero no comunista". Y sobre el apoyo a una nueva Constitución, "si no lo acompaña el Congreso o el pueblo, obviamente que no se va a lograr ese objetivo, por eso todo dentro de la ley, el planteamiento está y veremos que se logra en el Congreso".

Julián Palacín dice que lo primero que hará Pedro Castillo cuando asuma, aunque lo ha hecho al ser proclamado, es llamar a la concertación y a la unidad, "no hay vencedores ni vencidos, todos somos una gran familia, somos el pueblo peruano", ha llamado a "olvidar los agravios y mirar al futuro y reconstruir un país moralmente dañado por una campaña perversa de sectores que han asustado a la población con temores y falsedades que han originado graves daños, inclusive a la economía".

Finalmente, el integrante de Perú Libre dijo que era "falso y ridículo" el señalamiento de financiamiento irregular de la campaña de Castillo.

"La campaña ha sido la mas austera en la historia del Perú; él recorrió el país en una camioneta, lo visitó por tierra, durmiendo en hoteles de una sola estrella (...) mientras la oposición gastó 30 millones de dólares, Pedro Castillo dormía cuando venia a Lima, en una colchoneta en el piso".