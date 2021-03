Los precios del petróleo suben casi el 6% por bloqueo en el canal de Suez

El canal de Suez aún continúa bloqueado debido a un gigantesco buque de carga que encalló y quedó atravesado horizontalmente en la vía navegable que comunica los mares Mediterráneo y Rojo. Dicho canal ubicado en Egipto es una ruta comercial clave entre Europa y Asia y el paso de navíos podría continuar imposibilitado durante varios días, mientras se adelantan los trabajos por tierra y agua para tratar de mover el barco que mide 400 metros de eslora, 59 de manga y pesa cerca de 224.000 toneladas.

El incidente que ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles ha provocado atascos masivos de navíos e importantes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos comerciales. Esta situación provocó que los precios del crudo subieran casi 6% el miércoles impulsados por los temores sobre el abastecimiento en medio de este bloqueo. Se estima que por este canal pasa cerca del 10% del tráfico marino de carga del mundo.



Le puede interesar: Barco humanitario rescata a 106 migrantes en el Mediterráneo Central

Al menos ocho remolcadores y unidades de rescate intentan desencallar al gigantesco buque portacontenedores de cerca de medio kilómetro de largo, el "Ever Given", propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen, pero que opera bajo bandera panameña.



A través de un comunicado, la Autoridad del Canal de Suez indicó que el Ever Given se accidentó en el kilómetro 151 del canal "por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas por una tormenta de polvo, en la que el viento alcanzó los 40 nudos, lo que dificultó la maniobrabilidad del barco y este se salió de su trayectoria".



El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 2,11 % en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en los 63 dólares, y ello, después de disparase casi un 6 % en la jornada anterior.

También lea: Venezuela denuncia un nuevo "ataque terrorista" contra instalación petrolera



El miércoles, el Brent, el crudo de referencia de Europa, cerró a 64,16 dólares, un 5,94 % más, después de que el bloqueo por el barco varado en la ruta clave para el transporte de crudo en Oriente Medio generara nuevas dudas sobre el nivel de oferta a corto plazo e impulsara la cotización.



No obstante, en el mercado se mantiene la preocupación por una nueva ola de coronavirus en Europa, lo que llevó a que el Brent se desplomara un 6 % el martes.