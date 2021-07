Corrieron muchas veces por necesidad. Corrieron en busca de refugio, esperanzados en encontrar un lugar de acogida, un nuevo hogar, empleo y hasta un reinicio de vida, lejos de la violencia, las amenazas, las crisis políticas y económicas de sus países de origen.

Y ahora, muchos de ellos volvieron y a sudar, a cansarse después de mucho esfuerzo pero esta vez en Tokio 2020 y con la esperanza de ganar una medalla olímpica.

Se trata de los deportistas de la delegación de refugiados y desplazados que, por segunda vez después de Río 2016, hacen presencia en unos olímpicos.

Son 29 deportistas que no representan a una nación en particular y hemos conocido, a través de ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) la historia de uno de ellos, Eldric Sella Rodríguez, un boxeador venezolano que se exilió en 2018 y se refugió en Trinidad y Tobago.

Tiene 24 años. Su debut fue el pasado 25 de julio en la categoría de 75 kilogramos y fue vencido por el dominicano Euri Cedeño. Pero cumplió un primer sueño y fue llegar finalmente a ser considerado deportista olímpico.

"No hubo un día en que no pensara en los olímpicos. Cuando mezclaba cemento, pensaba en que eso podía aportar a mi carrera en el boxeo. También pensaba eso cuando cortaba pasto. Cuando tenía 15 años me convertí en campeón nacional de Venezuela y siempre nos decían que si nos íbamos del país, no podríamos ir a unos olímpicos. Me fui y pensé que dejaría todo eso atrás”, cuenta.

Pero ya siendo refugiado, en medio de la pandemia y con esperanzas muy bajas, Eldirc se ganó una beca como atleta olímpico en 2020.

“Cuando me aceptaron en el programa sentí que estaba de vuelta en mi camino, me sentí vivo de nuevo. Tener la disciplina de levantarse, ir a entrenar, empujarte a entrenar es mi gran desafío, soy yo contra mí mismo”, dice el deportista.

Junto a Eldric, a Tokio llegaron refugiados procedentes de Haití, Siria, Sudán del Sur, Irán y Afganistán, entre otros. Una de las que también quedarán en la memoria es la nadadora Siria refugiada en Alemania Yusra Mardini, quien tras huir junto con 18 personas en un bote con capacidad para seis, y que naufragó en el Egeo, logró empujarlo durante tres horas hasta llegar a tierra con todos a salvo.