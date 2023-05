Luego de no aumentarle sueldo, hombre que lleva 15 años de licencia demandó a su empresa

Un hombre estuvo con licencia médica desde 2008 y demandó a la empresa en la que trabaja por no aumentar su sueldo en los últimos 15 años.

Se trata de Ian Clifford, un señor británico, especialista en sistemas, quien según The Telegraph, señaló a la empresa IBM por no subirle su salario pese a haberse ausentado durante 15 años.

Desde 2013, el hombre realizó un acuerdo de compromiso bajo un programa de discapacidad del gigante tecnológico, que establecía que al no poder trabajar, no iba a ser despedido y que por el contrario seguiría siendo empleado sin trabajar.

Puede leer: Tres muertos y dos heridos en tiroteo en club de Kansas, EE. UU.

Siendo así, Clifford recibía el 75 % del sueldo acordado "hasta la recuperación, jubilación o muerte”, es decir que ganaba más de 54 mil libras esterlinas al año, lo que equivale aproximadamente a a $53,2 millones.

Es decir que recibía más de $4,4 millones al mes sin realizar alguna labor.

Aunque el trabajador tenía la garantía de este salario hasta los 65 años, al parecer para el hombre no fue suficiente, pues en febrero de 2022, presentó una denuncia en contra de IBM, acusando un “trato desfavorable” sin aumento de sueldo desde 2013 o pagos extras como periodos de vacaciones.

"El objetivo del plan era dar seguridad a los empleados que no podían trabajar, eso no se logra si los pagos se congelaban para siempre", señaló Ian.

También lea: Más de 10 personas murieron en una estampida en un estadio de fútbol

Ante esto, un juez laboral desestimó su caso, indicando que "la afirmación es que la ausencia de aumento en el salario es discriminación por discapacidad (...) no es sostenible porque solo los discapacitados pueden beneficiarse del plan. No es discriminación por discapacidad que el plan no sea aún más generoso".