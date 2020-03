Luis Lacalle Pou asume como el presidente que giró a la derecha a Uruguay

Es heredero de una dinastía política que inició su bisabuelo paterno, Luis Alberto de Herrera, un caudillo civil que integró un Ejecutivo colegiado en la década de 1950 y dio origen a un movimiento conservador liberal conocido en Uruguay como Herrerismo.

Sin embargo, según uno de sus hermanos en 2014, llegó a renegar de ese legado. "Nunca voy a ser político", es la frase que Juan José Lacalle Pou dijo haber escuchado de su hermano adolescente tras una discusión con sus padres.

Como estudiante de derecho, tuvo encontronazos con compañeros que criticaban la gestión de su padre. Amigos y allegados dicen que esas situaciones determinaron finalmente su vocación política.

"Tuvo que derribar un montón de prejuicios", como que lo tilden de "cuna de oro, surfista, hijo de presidente, que nunca trabajó, agrandado, pedante", dice Esteban Leonís, periodista y autor del libro sobre Lacalle Pou "Un rebelde camino a la presidencia"; pero es un tipo común y corriente", asegura.

¿Omnipresente?

Lacalle Pou obtuvo la Presidencia en su segundo intento. En 2014, había perdido en el balotaje ante Vázquez. Daniel Supervielle, periodista y consultor que integró su equipo de campaña en 2014 y 2019, cree que el fracaso terminó de forjarlo como líder.

"En la primera reunión después de haber perdido (...) vi un tipo dolido, te diría que quebrado, pero dispuesto a salir a recorrer el país para defender a las personas que lo habían votado", dice.

Al asumir la presidencia, Lacalle Pou deberá enfrentar las preocupaciones por las que los uruguayos decidieron un cambio de orientación política. Economía, inseguridad y educación están entre las principales. "Creo que lo vamos a ver en todos lados. Creo que va a ser la impronta de su gobierno", dice Leonís.

Para Supervielle, la Ley de Urgente Consideración es un anticipo de su administración, una búsqueda de celeridad en acuerdos para avanzar en los grandes temas. Para él, será un gobierno "sumamente activo. Lo que no se puede esperar es una presidencia débil", dice García. "No puedo decir que vaya a ser buena, pero débil no".