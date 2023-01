Una mujer perteneciente a la comunidad autónoma de Asturias en España, es acusada por a Fiscalía por el delito de abandono de familia porque su hijo de 8 años se ausentó del colegio sin justificación 95 veces en 2021.

El ente investigador pidió una condena ejemplarizante de 4 meses y 15 días de cárcel para la madre de familia, pero la mujer justificó su inasistencia a clases por "miedo" a que se contagiara de coronavirus (covid-19), y a su vez lo hicieran sus demás hijos, ya que en ese momento ella se encontraba en estado de embarazo.

"Me enteré de que habían cerrado clases por la pandemia y entonces no mandé a mi hijo por miedo por la salud de mis hijos y la mía que estaba embarazada. En principio no me dijeron que podría ser delito", indicó la mujer en audiencia ante el tribunal.

El menor dejó de asistir a clases desde el 21 de enero de 2021, ya que su madre decidió (sin causa alguna) no enviarlo y eso pese a ser advertida y avisada de dicha obligación.

Después de oír a la mujer, la fiscal que lleva el caso mantiene su acusación por el delito de abandono de familia y pidió que sea condenada a 4 meses y 15 días de cárcel, porque, según ella, los informes de Servicios Sociales son claros y hablan de "ausentismo severo y cronificado.

Por su parte la defensa de la madre de familia, solicitó que le sean levantados los cargos ya que destaca que los certificados aportados, demostrarían que el menor inició a acudir de nuevo a clases una vez que la Fiscalía le advirtió de las consecuencias del ausentismo escolar de su hijo.