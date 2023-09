Madre de joven colombiano brutalmente golpeado en México pide pasaporte para poder viajar

Un joven oriundo del municipio de Maicao, en La Guajira, viajó a México y hace algunos días mientras se encontraba en un partido de fútbol fue golpeado brutalmente por los jugadores del equipo contrario, sin recibir el apoyo de los compañeros de su mismo equipo, tras anotar un g0l y celebrarlo.

Se trata de Anderson Salas Quiroz, de 22 años de edad, quien jugaba para el equipo ‘Botex’ y resultó con varias lesiones propinadas por jugadores del equipo contrario ‘Tirotex’, que hoy lo tienen en estado de coma en dicho país y sin el acompañamiento de sus familiares.

Ante esta difícil situación, la madre de Salas Quiroz, Jackeline Salas, de 37 años, pide a las autoridades de Colombia la ayuda necesaria con el pasaporte para trasladarse a México y estar al lado de su hijo quien ahora se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte.

“He solicitado salir del país y me han negado la oportunidad, he tocado puertas y ninguna se ha abierto, mi hijo en México fue golpeado y está en coma. No he podido viajar porque los entes responsables de acá (Colombia) no me han entregado un pasaporte, por más que les he suplicado”, dijo Jackeline Salas a La FM de Rcn.

“Yo pido a que me ayuden a conseguir ese pasaporte lo más pronto posible para poder viajar al país de México a buscar a mi hijo ya que está corriendo peligro, tanto en salud como de otra manera. Yo no pido dinero, no pido nada, solo el pasaporte para salir del país”, añadió.

Es de anotar que el incidente ocurrió el pasado 06 de septiembre y solo días después, su madre tuvo la información de que su hijo se encuentra luchando por su vida en un hospital de México.

“Mi hijo fue a cumplir sus sueños y sus sueños se han visto apagados por unos jóvenes de malos pensamientos que lo agredieron y hoy lo tienen sufriendo en un hospital, lejos de mí”, comentó la madre.