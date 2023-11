Madre demandó a sus hijos de 40 y 42 años para que se independizaran y abandonaran su casa

En las últimas horas se conoció una particular historia en la que una madre cansada de sus hijos de 40 y 42 años de edad, decidió demandarlos para que se fueran de la casa y se independizaran.

El hecho se presentó en la ciudad de Pavia, en el norte de Italia. La desesperada mujer de 76 años de edad, se quejó de que los dos adultos tenían trabajos estables y no aportan económicamente a su casa.

Sus dos hijos se negaban a abandonar la vivienda a pesar de tener sus respectivos empleos y ser económicamente solventes.

Ante la insostenible situación, la mujer tomó la decisión de llevarlos a juicio para solicitar que las autoridades los desalojaran.

La mujer cansada de "mantener" a sus hijos también los denunció porque tampoco ayudaban con los quehaceres del hogar. Asimismo, los catalogó como "parásitos".

De acuerdo con lo narrado por la mujer, antes de proceder a demandarlos trató de convencerlos de que había llegado la hora de que abandonaran su vivienda y se independizaran.

En entrevista con el medio de comunicación italiano La Provincia Pavese, la mujer informó que "ninguno de los dos quería saber de nada" relacionado con sus peticiones.

La situación familiar llegó a un punto insostenible, ya que la mujer, divorciada y pensionada, destinaba sus pocos recursos para mantener la casa sin ayuda de nadie. Luego de años de discusiones con sus hijos, no aguantó más y se decidió a sacarlos a como diera lugar.

La jueza que estaba al frente del asombroso caso decidió fallar a favor de la mujer de la tercera edad.

"No existe ninguna disposición en la legislación que atribuya al hijo mayor de edad el derecho incondicional a permanecer en la vivienda de propiedad exclusiva de los padres, en contra de su voluntad y en virtud únicamente del vínculo familiar", indica un aparte de la sentencia.

El veredicto de la jueza obliga a estos dos hombres a abandonar la vivienda antes del próximo 18 de diciembre.

Aunque es difícil de creer, los dos hombres contrataron a un equipo de abogados para luchar en contra del desalojo, apelando que las leyes italianas, obligan a los padres a cuidar a sus hijos el tiempo que sea necesario.

"Ya no parece justificable teniendo en cuenta que los dos demandados son sujetos mayores de 40 y 42 años. Una vez superada cierta edad, el hijo ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de unos límites que ya no son razonables", concluyó la juez en su veredicto.