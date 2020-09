Madrid se resiste a más restricciones ante el rebrote de coronavirus en España

MÁS RECURSOS PARA LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

Este sábado se produjeron concentraciones en distintas ciudades de España para denunciar la gestión que se está haciendo en las residencias y la situación que viven las personas mayores en estos lugares.

Familias de víctimas de la COVID-19 y de residentes se manifestaron con lemas como "Residencias para vivir, no cementerios", "No más muertes en residencias", o “Residencias, no cárceles”.

Pidieron el fin del aislamiento de los ancianos respecto a sus familiares que se está produciendo durante la pandemia y denunciaron que muchos mayores murieron “en condiciones indignas” durante la pandemia.

Aunque no se sabe la cifra exacta de mayores que fallecieron en las residencias españolas durante la primera ola de la pandemia, estos lugares fueron uno de los mayores focos de contagios y de muertes.

El control de estos centros corresponde a los servicios sociales de los distintos gobiernos regionales y no hay una cifra exacta de fallecidos, porque no todos tienen los datos actualizados, aunque se calcula que han sido más de 20.000 los ancianos que perdieron la vida.