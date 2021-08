El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su Gobierno no está obligado a emitir un comunicado oficial sobre la muerte en el país caribeño, en mayo pasado, de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, uno de los líderes de las disidencias de las Farc.

"No estamos obligados a emitir ningún comunicado oficial. En Colombia asesinan a líderes sociales; no es mala idea que emitamos comunicados oficiales cada vez que matan a un líder social, a un exguerrillero que ha firmado la paz (...) en Colombia van 70 masacres", dijo Maduro en una conferencia de prensa, desvinculándose así de un hecho ocurrido en Venezuela y al que nunca se refirió.

El pasado 19 de mayo, la "Segunda Marquetalia", nombre de una de las disidencias de las Farc, confirmó la muerte de Santrich en territorio venezolano.

"Informamos a Colombia y el mundo, con dolor en el corazón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo", expresó el grupo en un comunicado que fue publicado en una página web, cuya autenticidad no pudo ser confirmada.

La versión fue divulgada horas después de que el Gobierno colombiano asegurara que tenía "información de inteligencia" que señalaba que Santrich falleció en un enfrentamiento en Venezuela y que medios locales revelaran que habría muerto en un combate con la Guardia venezolana.

El silencio del Ejecutivo venezolano sobre el suceso sorprendió especialmente, ya que el propio Maduro dijo, en julio de 2019, que los excombatientes de la antigua guerrilla colombiana Iván Márquez y Jesús Santrich eran "bienvenidos" a Venezuela "cuando quieran venir".

"Dijeron que venían Iván Márquez y Jesús Santrich (y) me quedé esperando", señaló entonces el mandatario desde el palacio presidencial de Miraflores, durante el acto de clausura del Foro de Sao Paulo que se había celebrado en la nación caribeña.

"Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz", añadió el mandatario venezolano antes de pedir a la excongresista colombiana Piedad Córdoba que llevara su mensaje a los dos exguerrilleros.